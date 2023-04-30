Кандидат на выборах в Гагаузии Гуцул призвала к переменам и в Молдавии

Претендент на должность главы Гагаузии от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул выступила за перемены не только в автономии, но и в Молдавии.
Кандидат приняла участие в региональных выборах и пообщалась с журналистами. По словам Гуцул, она проголосовала за то, чтобы жизнь кардинально изменилась.
«Выборы - возможность что-то изменить в нашей Гагаузии, и в нашей Молдавии», — передает ТАСС ее речь.
Другой претендент на пост главы региона Михаил Формузал призвал избирателей к активному голосованию. Кандидат Григорий Узун выступил за наведение порядка в автономии, преодоление кризиса и диалог с молдавскими властями.