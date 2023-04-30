Парламент Крыма поймал США на ведении политики геноцида против Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов уличил США в политике геноцида. Об этом он высказался в беседе с журналистами.
Чиновник заявил РИА Новости, что окончательная цель Вашингтона - «убить народ Украины» для ее вырождения в полном объеме. Для Запада это может быть не основной, но вполне реальной целью, отметил Константинов.
«США ведут в отношении украинского народа политику геноцида», — подчеркнул глава парламента.
По словам Константинова, в Вашингтоне понимают, что «нынешнее наваждение натравливать украинцев на русских скоро пройдет. После же состоится воссоединение «жителей бывшей Украины» и россиян.