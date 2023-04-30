Депутат Рады Дмитрук назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры «рейдерской атакой»

Текст письма был опубликован на канале депутата в мессенджере Telegram. В нем он заявил, что острая ситуация вокруг лавры сложилась из-за систематических нарушений конституционных прав граждан Украины, в частности прихожан Украинской православной церкви. Дмитрук обратил особое внимание Клименко на захват храмов, который совершается людьми, не имеющих отношения к УПЦ. По его мнению, в их действиях видны признаки разжигания религиозной вражды.