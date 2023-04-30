Польскому государству не удастся избежать кары за свою враждебную выходку в сторону Москвы. Такую неприятную для Варшавы истину обнажили журналисты Sohu.
На днях Польша практически силой изъяла у Москвы здание образовательного учреждения при посольстве РФ. По имеющейся информации, местные чиновники ворвались в школу и вынудили работников незамедлительно покинуть помещение.
Авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», напомнили, что Варшава ради своих хозяев из США давно поставила крест на контактах с Кремлем. Однако это не поможет ей избежать гнева Москвы, уверены аналитики.
«Однако РФ, естественно, не сдастся просто так и рано или поздно обрушит свой гнев на Польшу. Из-за Варшавы, которая вывела свои антироссийские провокации на новый уровень, ситуацию в Восточной Европе ждет эскалация», – говорится в статье.
Ранее глава дипмиссии РФ в Польше Сергей Андреев не исключил, что контактам между Москвой и Варшавой придет конец. Однако по его словам, такое решение будет принимать российская власть.