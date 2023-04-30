Минобороны РФ сообщило о срыве пяти попыток ВСУ провести ротацию войск на Купянском направлении

Украинские националисты пять раз пытались осуществить ротацию подразделений на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, активность противника каждый раз пресекалась бойцами группировки «Запад» Вооруженных сил России.
Кроме того, как уточнили в министерстве, за минувшие сутки авиация ВКС РФ поразила склад со снаряжением ВСУ у населенного пункта Гатище и опорный пункт противника в районе Сопыча. Совокупные потери ВСУ составляют порядка 30 человек личного состава.
Ранее в Минобороны РФ также отчитались о ликвидации 575 украинских националистов на Донецком направлении.