Минобороны РФ сообщило о срыве пяти попыток ВСУ провести ротацию войск на Купянском направлении

Кроме того, как уточнили в министерстве, за минувшие сутки авиация ВКС РФ поразила склад со снаряжением ВСУ у населенного пункта Гатище и опорный пункт противника в районе Сопыча. Совокупные потери ВСУ составляют порядка 30 человек личного состава.