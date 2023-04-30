Сотрудники МЧС предупредили о выбросе нового облака пепла вулканом Шивелуч на Камчатке

Вулкан Шивелуч на Камчатке может выбросить новое облако пепла, которое, согласно предварительной оценке, достигнет почти 15 тыс. метров в высоту.
В связи с этим в населенных пунктах Усть-Камчатского района существует риск очередного пеплопада. Кроме того, пирокластические потоки могут перекрыть трассу Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Не исключается выпадение пепла в поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района», — говорится в сообщении.
Особую опасность вулканические выбросы представляют для авиации. Экипажам самолетов посоветовали учитывать потенциальную опасность при выполнении внутренних и международных рейсов. А местным жителям спасатели настоятельно порекомендовали воздержаться от посещения окрестностей Шивелуча в радиусе 25 километров.