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Сотрудники МЧС предупредили о выбросе нового облака пепла вулканом Шивелуч на Камчатке

Общество
Сотрудники МЧС предупредили о выбросе нового облака пепла вулканом Шивелуч на Камчатке

Вулкан Шивелуч на Камчатке может выбросить новое облако пепла, которое, согласно предварительной оценке, достигнет почти 15 тыс. метров в высоту.

В связи с этим в населенных пунктах Усть-Камчатского района существует риск очередного пеплопада. Кроме того, пирокластические потоки могут перекрыть трассу Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Не исключается выпадение пепла в поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района», — говорится в сообщении.

Особую опасность вулканические выбросы представляют для авиации. Экипажам самолетов посоветовали учитывать потенциальную опасность при выполнении внутренних и международных рейсов. А местным жителям спасатели настоятельно порекомендовали воздержаться от посещения окрестностей Шивелуча в радиусе 25 километров.

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