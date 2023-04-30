Сотрудники МЧС предупредили о выбросе нового облака пепла вулканом Шивелуч на Камчатке

В связи с этим в населенных пунктах Усть-Камчатского района существует риск очередного пеплопада. Кроме того, пирокластические потоки могут перекрыть трассу Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.