Зенитчики ЗВО сбили корректирующий украинскую артиллерию беспилотник Bayraktar

Российские военные в ходе боевого дежурства вывели из строя еще один беспилотник Bayraktar в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Ректор.
В комментарии РИА Новости он сообщил, что операция выполнялась зенитчиками 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Дрон турецкого производства корректировал огонь украинской артиллерии.
«Была обнаружена цель, которая по своим летным характеристикам соответствовала БПЛА. После обнаружения цели было произведено ее опознавание. Ответа, что это свой летательный аппарат, мы не получили, цель была обстреляна одной ракетой и поражена», — поделился боец.
Кроме того, Ректор заявил, что разведывательный БПЛА проводил корректировку по российским боевым порядкам, а после его уничтожения точность стрельбы ВСУ значительно упала.