Семейную пару задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в убийстве грудной дочери

Ростовские правоохранители задержали пару местных жителей, подозреваемых в убийстве малолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
Следователи установили, что 28 апреля супруги в ходе конфликта до смерти забили двухлетнюю дочь. После этого они пытались спрятать тело в морозильной камере холодильника. Мать погибшей заявила в полицию о якобы похищении ребенка.
В итоге стражи порядка установили их причастность к преступлению и задержали. В квартире были найдены останки девочки и другие доказательства убийства. Суд вскоре решит вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу.