Дипломат Андреев допустил разрыв дипломатических отношений с Варшавой

Напомним, ранее представители местной власти Варшавы в сопровождении полицейских ворвались в здание школы при российском посольстве. Они заявили об изъятии помещения, после чего повесили на ворота цепь с замком. В ведомстве РФ действия сотрудников мэрии сочли незаконными.