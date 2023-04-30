Дипломат Андреев допустил разрыв дипломатических отношений с Варшавой

Российское посольство в Польше готово к любым распоряжениям из Москвы. Таким образом посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прокомментировал вопрос журналистов о возможном разрыве дипломатических отношений между странами.
Напомним, ранее представители местной власти Варшавы в сопровождении полицейских ворвались в здание школы при российском посольстве. Они заявили об изъятии помещения, после чего повесили на ворота цепь с замком. В ведомстве РФ действия сотрудников мэрии сочли незаконными.
«Как решит наше руководство, так и будет», — высказался о ситуации Андреев.
Позже стало известно, что школа при посольстве возобновит свою работу 10 мая. Все имущество и оборудование будет перемещено в другое здание, пояснил дипломат.