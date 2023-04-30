Случай заболевания конго-крымской лихорадкой зафиксирован в Сенегале

Конго-крымская лихорадка — это острое инфекционное заболевание, которое было впервые выявлено в середине 1940-х годов в Крыму. Его возбудителем является вирус, передающийся человеку при укусе клеща. Основными симптомами заболевания являются общая интоксикация организма, отказ внутренних органов и кровоизлияние. Смертность при данном заболевании составляет примерно 30%.