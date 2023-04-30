Российские аграрии оценили последствия увеличения квоты на импорт турецких томатов

Российские фермеры считают, что повышение квоты на поставку томатов из Турции может негативно сказаться на отечественном овощепроизводстве, передает «Прайм» мнение главы ассоциации «Теплицы России» Алексея Ситникова.
По словам специалиста, такое решение властей негативно отразится на российской аграрной отрасли. Но если поставки турецкой продукции, наоборот, окажутся невыгодными, ситуация может быть иной.
Ранее российская и турецкая стороны договорились об увеличении квоты на импорт томатов из Турции в РФ до 500 тыс. тонн в год, хотя ранее данный показатель составлял 350 тыс. тонн.