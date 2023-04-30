«Оцените объемы»: военкор Симонов показал растянувшийся на километры склад оружия ВСУ под Соледаром

Кроме того, Симонов сообщил о текущей ситуации на «поверхности». По его словам, в последнее время ВСУ активизировали обстрелы позиций российских подразделений с применением всех средств, что только имеются в распоряжении. Сам корреспондент и сопровождавшие его бойцы также попали под огонь во время съемок.