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«Оцените объемы»: военкор Симонов показал растянувшийся на километры склад оружия ВСУ под Соледаром

Общество
«Оцените объемы»: военкор Симонов показал растянувшийся на километры склад оружия ВСУ под Соледаром

Военкор Александр Симонов опубликовал репортаж, снятый на занятом ЧВК «Вагнер» подземном оружейном складе ВСУ под Соледаром.

Объект, располагающийся на глубине 150 метров, образован несколькими десятками помещений: 28 хранилищ, ремонтный цех, хозяйственные и подсобные площади. Протяженность подземных галерей составляет около 4-5 километров. На складах до сих пор остается большое количество вооружения: например, одна из «комнат» площадью около 400 квадратных метров полностью заставлена ящиками с магазинами к пулемету Дегтярева.

«На территории данной базы находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике — 10 штук. Вот и оцените объемы. [Это] помимо другого вооружения», — говорит Симонову «вагнеровец».

Ремонтный цех украинских бойцов поделен на несколько частей. В одной из них исправляли поврежденное оружие различных типов — от советских раритетов до иностранных образцов.

«Это то, чем воевала украинская армия. И, что еще интересно, на каждом ящике приклеен листочек с датой, когда это сломанное вооружение было сюда поставлено. Например, 25 апреля 2022 года. Это еще до взятия штурмовыми группами ЧВК “Вагнер” населенного пункта Попасная», — сказал военкор.
«Оцените объемы»: военкор Симонов показал растянувшийся на километры склад оружия ВСУ под Соледаром

В другой секции ремонтировали более тяжелое оружие, например, гранатометы СПГ-9. Также Симонов показал склады, где хранились тонны взрывчатых веществ. Также украинские войска разместили заряды в коридоре, превратив его в ловушку.

«В случае подрыва данный свод обрушился бы полностью, коридор бы наполовину ушел, просто был засыпан. Но у них не произошло этого», — говорит боец «оркестра».

Кроме того, Симонов сообщил о текущей ситуации на «поверхности». По его словам, в последнее время ВСУ активизировали обстрелы позиций российских подразделений с применением всех средств, что только имеются в распоряжении. Сам корреспондент и сопровождавшие его бойцы также попали под огонь во время съемок.

ЧВК «Вагнер» освободила Соледар в январе этого года. Бойцам «оркестра» удалось довольно оперативно взять не только сам город, но и его подземные коммуникации — соляные шахты, которые украинские войска превратили в полноценный укрепрайон.

#россия #Украина #спецоперация