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Госдеп США счел побег Усса из-под домашнего ареста нарушением Россией суверенитета Италии

Политика
Госдеп США счел побег Усса из-под домашнего ареста нарушением Россией суверенитета Италии

Побег бизнесмена Артема Усса из-под домашнего ареста является нарушением суверенитета Италии со стороны России. Таким мнением поделилась представительница Госдепартамента США в беседе с газетой Corriere della Sera.

Американская чиновница заявила, что Соединенные Штаты были разочарованы этим «весьма прискорбным инцидентом».

«Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны», — подчеркнула собеседница издания.

Артем Усс совершил побег из-под домашнего ареста в Италии после решения суда одобрить его экстрадицию в Россию. Бизнесмен отметил, что подобное решение вызвано недоверием к властям страны.

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