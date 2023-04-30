Госдеп США счел побег Усса из-под домашнего ареста нарушением Россией суверенитета Италии

Побег бизнесмена Артема Усса из-под домашнего ареста является нарушением суверенитета Италии со стороны России. Таким мнением поделилась представительница Госдепартамента США в беседе с газетой Corriere della Sera.
Американская чиновница заявила, что Соединенные Штаты были разочарованы этим «весьма прискорбным инцидентом».
«Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны», — подчеркнула собеседница издания.
Артем Усс совершил побег из-под домашнего ареста в Италии после решения суда одобрить его экстрадицию в Россию. Бизнесмен отметил, что подобное решение вызвано недоверием к властям страны.