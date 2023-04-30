Синоптик Тишковец призвал жителей Крыма не ждать привычного майского тепла

Май в Республике Крым в этом году будет холоднее обычного, поэтому жителям полуострова не стоит ждать привычного тепла.
Среднемесячная температура ожидается ниже нормы на один-два градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Месячное количество осадков на территории полуострова предполагается в лучшем случае около нормы — в пределах 40 миллиметров», — добавил он в эфире радио «Спутник в Крыму».
Синоптик отметил, что в первые две декады мая воздух будет прогреваться в среднем до +19 градусов. А вот к концу весны в регион придет привычное крымчанам тепло.