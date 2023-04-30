Глава Генштаба Польши назвал ситуацию на Украине «очень неблагоприятной»

Сложившаяся военная ситуация на Украине складывается явно не в пользу Киева. Об этом сообщил глава польского Генерального штаба Раймунд Анджейчак.
«Когда я смотрю на конфликт в Украине, я в основном смотрю на это через эти политические линзы, и, к сожалению, это выглядит не очень хорошо», — отметил он.
Генерал добавил, что никто не ожидал, что Россия сможет продолжать боевые действия под давлением санкций. В итоге именно Украина теперь страдает от острых экономических проблем.
Более того, как объяснил Анджейчак, подавляющее число украинцев, уехавших из страны, вряд ли будут готовы вернуться в нее в ближайшее время. Он заявил, что большинство западных лидеров явно не смогли осознать, насколько далека Украина от победы.
Глава Генштаба подчеркнул, что у стран Запада не хватит ресурсов долго снабжать киевские власти вооружением и деньгами, так как и собственные запасы стран ЕС и США «тают на глазах».
Ранее другой польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что слова об успеха ВСУ «не имеют ничего общего с реальностью». По его словам, украинская армия находится в стратегическом тупике.