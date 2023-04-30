«Что еще Россия присвоила?» Симоньян отреагировала на выпад Вайкуле неудобными вопросами

С творчеством Лаймы Вайкуле, добавила Симоньян, она не была знакома до тех пор, пока та не начала выступать с громкими заявлениями об отношении к Великой Отечественной войне и к советскому прошлому. А последние высказывания Вайкуле, по словам журналиста, вызывают недоумение.