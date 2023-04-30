«Что еще Россия присвоила?» Симоньян отреагировала на выпад Вайкуле неудобными вопросами

Никакое время не может считаться оправданием зверствам и преступлениям фашизма. Поэтому тех, кто призывает «понять и простить», закрыв заодно глаза и на проходящие в Европе марши ветеранов СС, понять невозможно.
Такое мнение в эфире авторской передачи «Ч.Т.Д» высказала главный редактор агентства RT Маргарита Симоньян, комментируя недавнее резонансное заявление бежавшей в Латвию певицы Лаймы Вайкуле.
Ранее певица раскритиковала Россию за то, что та якобы «присвоила» праздник День Победы 9 мая и сама обесценила значимость памятников Воинам-освободителям.
Как заявила, по этому поводу Маргарита Симоньян, никаких оправданий преступлениям фашистских захватчиков даже спустя долгое время быть не может, и подвиг советского народа, освободившего мир от фашизма, забывать нельзя ни при каких обстоятельствах.
С творчеством Лаймы Вайкуле, добавила Симоньян, она не была знакома до тех пор, пока та не начала выступать с громкими заявлениями об отношении к Великой Отечественной войне и к советскому прошлому. А последние высказывания Вайкуле, по словам журналиста, вызывают недоумение.
«Что значит "Россия присвоила День Победы"? Это вы отказались от Дня Победы. Это вы отказались от собственной Великой Победы! У вас же праздновать даже ее запретили, – напомнила Симоньян. – Что еще Россия присвоила? Российское гражданство? Россия, получается, и русский язык присвоила? На котором сейчас, по большому счету, запрещено у вас разговаривать. Просто вдумайтесь, какую вы несете чушь!»
К тому же Вайкуле в своих рассуждениях дошла до того, что попыталась оправдать проведение маршей ветеранов СС. По словам певицы, эти марши проводятся в память о людях, «которые просто были по другую сторону».
Маргарита Симоньян заявила, что ей тяжело слышать подобные заявления от женщины, которая оправдывает свою страну, запретившую празднование Дня Победы над фашистской Германией.
Тогда, подчеркнула главред RT, время действительно было другое. Но тот факт, что с тех пор прошло много десятилетий, не означает, что нужно оправдывать совершенные нацистами преступления и проводить шествия ветеранов СС.
«Наверное, потому, что это было другое время, мы должны понять и простить не только лайминого дядюшку, служившего в СС? Мы должны, как минимум, перестать охотиться на всех еще живущих каким-то чудом долгожителей, которые когда-то уничтожали других людей в концлагерях? Мы должны понять и простить тех, кто загонял детей в газенвагены, травил их там газом? Мы должны понять и простить тех, кто проводил опыты на маленьких детках? Мы должны понять и простить тех, кто человеческие волосы, сбритые с обреченных людей, загнанных в концлагеря, воспринимал как еще одну отрасль промышленности?» – задалась вопросами Симоньян.
Время, подчеркнула она, не является оправданием совершенных фашистами преступлений против человечества, которые были доказаны в ходе Нюрнбергского процесса. И позиция тех, кто, будучи взрослым человеком, считает возможным по прошествии времени изменить отношение к подвигу советского солдата, является очень странной, заключила Симоньян.