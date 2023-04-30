Бывшая глава Правительства Германии Ангела Меркель вспомнила об отношении президента Украины Владимира Зеленского к Минским соглашениям. Об этом экс-канцлер рассказала изданию Die Zeit в интервью.
Меркель уточнила, что когда она занимала пост канцлера ФРГ, очень много общалась как с бывшим главой Украины Петром Порошено, так и с нынешним — Зеленским.
«Президент Зеленский очень критически отнесся к Минским соглашениям», — поделилась политик.
Глава государства считал договоренности неосуществимыми, вспоминает Меркель слова Зеленского.
Минские соглашения были направлены на мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Жители региона с момента госпереворота на Украине подвергались издевательствам ВСУ до момента начала российской спецоперации по защите населения Донецкой и Луганской народных республик.