Аналитики составили рейтинг самых продаваемых товаров в России перед майскими праздниками

Исследование показало, что хитом продаж стал охлажденный шашлык из свинины и говядины. Его покупают на 25% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Также вырос спрос на купаты и колбасы, ребрышки, котлеты для бургеров и стейки, сообщили в пресс-службе компании.