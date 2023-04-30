Аналитики составили рейтинг самых продаваемых товаров в России перед майскими праздниками

Аналитики сети «Магнит» выяснили, какие товары чаще всего покупают россияне в преддверии майских праздников.
Исследование показало, что хитом продаж стал охлажденный шашлык из свинины и говядины. Его покупают на 25% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Также вырос спрос на купаты и колбасы, ребрышки, котлеты для бургеров и стейки, сообщили в пресс-службе компании.
Кроме того, фиксируется рост спроса на такие непродовольственные товары для пикника, как средства для розжига (32,6%), мангалы (9,8%) и наборы для барбекю (49,8%). Помимо всего прочего, в продовольственном сегменте выросли продажи кабачков, баклажанов и сладких перцев.