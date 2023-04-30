Американский истеблишмент столкнулся с новыми проблемами на мировой арене. В ходе Глобального форума участники поставили под сомнение необходимость гегемонии США.
Согласно материалу «Московского комсомольца», присутствующие на мероприятии сошлись во мнении, что миру следует уходить от старого порядка, на страже которого стоят европейские политики. Журналист Пепе Эскобар даже предложил собственную разработку по борьбе с гегемонией Запада, сказано в статье.
«По его мнению, противостоять старому миропорядку необходимо, используя оружие самих англосаксов. В частности, следует перевернуть геополитический нарратив, то есть нужно выработать альтернативу доллару как международной резервной валюте и информационным потокам», — пишут в МК.
Ранее стало известно, что некоторые страны препятствуют политике США в отношении Украины. К ним относятся: Индия, Бразилия, Пакистан и Египет, передает The Washington Post.