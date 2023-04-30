Участники Глобального форума бросили вызов американской гегемонии

Согласно материалу «Московского комсомольца», присутствующие на мероприятии сошлись во мнении, что миру следует уходить от старого порядка, на страже которого стоят европейские политики. Журналист Пепе Эскобар даже предложил собственную разработку по борьбе с гегемонией Запада, сказано в статье.