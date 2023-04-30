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МИД России назвал идею допуска трансгендеров к ОИ в Париже сомнительным экспериментом

Спорт
МИД России назвал идею допуска трансгендеров к ОИ в Париже сомнительным экспериментом

Министерство иностранных дел (МИД) России назвало допуск спортсменов-трансгендеров к международным соревнованиям, в том числе к предстоящим Олимпийским играм в Париже, сомнительным экспериментом.

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил свод принципов по допуску трансгендеров до соревнований, согласно которому спортсмен должен выступать в той гендерной категории, в которой «чувствует себя лучше». Представители МИД РФ инициативу не оценили.

«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество. О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печется [глава МОК] Томас Бах, в таком случае может идти речь?» — сказали в ведомстве РИА Новости.

Также в министерстве отметили, что такие идеи являются еще одной каплей, которые «подтачивают международно признанные основы Олимпизма».

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