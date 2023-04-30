Baijiahao: Путин двумя ударами контратаковал Запад

Предложение США о новых санкциях против России вызвало ответную реакцию Москвы. Не дожидаясь очередного удара, Путин решил контратаковать Запад. Он распорядился брать под внешнее управление активы недружественных стран, которые находятся на российской территории, в случае изъятия ценностей РФ за границей. После подписания указа активы финской и немецкой компаний Fortum и Uniper перешли под управление Росимущества, сообщает «ПолитРоссия».