МИД России сообщил об эффективной работе Совбеза ООН при председательстве РФ

Россия смогла организовать эффективную работу Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Стоит отметить, что Россия выполняла роль председательницы в СБ ООН в апреле, заседание которого состоялось на прошлой неделе в Нью-Йорке.
«Несмотря на весьма накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в СБ, нам удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа ооновской системы», — сказано в сообщении МИД по итогам представительства России в СБ ООН.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Западу не удалось изолировать Москву на международной арене.