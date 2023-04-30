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МИД России сообщил об эффективной работе Совбеза ООН при председательстве РФ

Политика
МИД России сообщил об эффективной работе Совбеза ООН при председательстве РФ

Россия смогла организовать эффективную работу Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Стоит отметить, что Россия выполняла роль председательницы в СБ ООН в апреле, заседание которого состоялось на прошлой неделе в Нью-Йорке.

«Несмотря на весьма накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку в СБ, нам удалось обеспечить эффективную работу этого важнейшего органа ооновской системы», — сказано в сообщении МИД по итогам представительства России в СБ ООН.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Западу не удалось изолировать Москву на международной арене.

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