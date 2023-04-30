Москва всего одним необычным ходом вынудит Белый дом расплачиваться за свою враждебную риторику. Какой шаг Кремля заставит США «радыть», рассказали обозреватели Baijiahao.
Журналисты в материале, пересказ которого обнародовала «ПолитРоссия», напомнили, что вопреки действиям западных политиков Москва исполнила роль председателя Совбеза Организации Объединенных Наций.
Однако враждебные выходки западных государств, по словам авторов издания, не останутся без ответа со стороны Кремля. Так, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сказал, что Россия намерена внести членские взносы в ООН не в долларах, а в китайских юанях. По мнению китайских аналитиков, ход РФ поставит крест на авторитете Белого дома.
«Действия России в ООН могут стать настоящей катастрофой для репутации США», — отметили аналитики.
Ранее сообщалось, что вопреки действиям западных дипломатов Москва сумела обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН. Об этом говорится на официальном интернет-ресурсе МИД РФ.