Baijiahao: членские взносы России в ООН заставят Белый дом «плакать»

Однако враждебные выходки западных государств, по словам авторов издания, не останутся без ответа со стороны Кремля. Так, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сказал, что Россия намерена внести членские взносы в ООН не в долларах, а в китайских юанях. По мнению китайских аналитиков, ход РФ поставит крест на авторитете Белого дома.