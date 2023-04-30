Врач Холдин предупредил о возникновении инфаркта или инсульта после употребления шашлыка

Употребление шашлыков на майские праздники зачастую приводит к инфаркту или инсульту, предупредил психиатр-нарколог Виталий Холдин.
По его словам, причиной этого является запивание жирного мяса алкоголем. Такое сочетание нагружает не только печень и поджелудочную железу, но и сердце.
«Необходимо помнить, что мясо на огне и спиртные напитки могут спровоцировать серьезные нарушения здоровья вплоть до инфаркта или инсульта», — подчеркнул медик в беседе с kp.ru.
Чтобы майский пикник не привел к плачевным последствиям, эксперт посоветовал пересмотреть продуктовую корзину. Холдин отметил, что следует отдать выбор диетическому мясу, а также свежим овощам и морсу вместо алкоголя.