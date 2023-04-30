Эксперты спрогнозировали реакцию Запада на несоблюдение лимита стоимости нефти из РФ

Стоимость российской нефти марки Urals, которую отгружают из балтийских и черноморских портов, составила более 60 долларов за баррель, что выше установленного Западом ценового полотка. За нарушениями лимита стоимости топлива может последовать реакция ЕС и G7.
То же касается и сырья ESPO, которое поставляется по магистрали «Восточная Сибирь-Тихий океан» и стоит более 70 долларов за баррель. Предпримут ли ЕС и G7 меры, чтобы предотвратить продажу российского топлива по столь высоким ценам, «Российской газете» рассказали эксперты.
Очевидно, что введенные против России меры касательно ограничения цены на российскую нефть, реализуются в лучшем случае наполовину. Если ранее для Запада высокой была стоимость топлива, близкая к 50 долларам за баррель, то теперь неплохой считается цена около 60 долларов.
Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что новые ограничения против российской нефти со стороны Запада пока не рассматриваются, да и санкционный предел, вероятнее всего, достиг своего максимума.
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин полагает, что ограничения будут, но они коснутся наказания тех, кто обходит первоначальные санкции.