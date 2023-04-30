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Эксперты спрогнозировали реакцию Запада на несоблюдение лимита стоимости нефти из РФ

Экономика
Эксперты спрогнозировали реакцию Запада на несоблюдение лимита стоимости нефти из РФ

Стоимость российской нефти марки Urals, которую отгружают из балтийских и черноморских портов, составила более 60 долларов за баррель, что выше установленного Западом ценового полотка. За нарушениями лимита стоимости топлива может последовать реакция ЕС и G7.

То же касается и сырья ESPO, которое поставляется по магистрали «Восточная Сибирь-Тихий океан» и стоит более 70 долларов за баррель. Предпримут ли ЕС и G7 меры, чтобы предотвратить продажу российского топлива по столь высоким ценам, «Российской газете» рассказали эксперты.

Очевидно, что введенные против России меры касательно ограничения цены на российскую нефть, реализуются в лучшем случае наполовину. Если ранее для Запада высокой была стоимость топлива, близкая к 50 долларам за баррель, то теперь неплохой считается цена около 60 долларов.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов считает, что новые ограничения против российской нефти со стороны Запада пока не рассматриваются, да и санкционный предел, вероятнее всего, достиг своего максимума.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин полагает, что ограничения будут, но они коснутся наказания тех, кто обходит первоначальные санкции.

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