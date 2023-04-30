Эксперты спрогнозировали реакцию Запада на несоблюдение лимита стоимости нефти из РФ

Очевидно, что введенные против России меры касательно ограничения цены на российскую нефть, реализуются в лучшем случае наполовину. Если ранее для Запада высокой была стоимость топлива, близкая к 50 долларам за баррель, то теперь неплохой считается цена около 60 долларов.