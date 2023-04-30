Участки для голосования по конституционному референдуму в Узбекистане заработали в России

Граждане Узбекистана в воскресенье отдадут свои голоса на конституционном референдуме. Участки открылись и в России, информирует РИА Новости.
Узбекские СМИ 15 марта опубликовали текст закона об изменении основного закона республики. Действующий документ был принят в 1992 году и претерпел 15-разовое внесение поправок.
Сегодня предлагается внести еще 27 статей. После голосования узбекская конституция обновится более, чем на 50%. Полномочия президента республики же продлятся до семи лет.
В России участки работают в семи городах. Речь идет о Москве, Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге.