Названы несколько сценариев краха доллара как мировой резервной валюты

Первый сценарий, о котором рассказали эксперты, это сильное обесценивание американкой нацвалюты и уплата с ее помощью большей доли международных расчетов. Второй сценарий — появление новой резервной валюты в США, Канаде и Мексике в рамках политико-экономического союза.