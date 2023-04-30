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Названы несколько сценариев краха доллара как мировой резервной валюты

Экономика
Названы несколько сценариев краха доллара как мировой резервной валюты

Крах доллара может произойти по нескольким сценариям. Такое мнение выразили финансовые аналитики, передает «Московский комсомолец».

Первый сценарий, о котором рассказали эксперты, это сильное обесценивание американкой нацвалюты и уплата с ее помощью большей доли международных расчетов. Второй сценарий — появление новой резервной валюты в США, Канаде и Мексике в рамках политико-экономического союза.

По словам аналитиков, в прошлый раз ключевая резервная валюта сменилась в мире после двух мировых войн, которые вызвали большие финансовые и людские потери, которые сильно повлияли на глобальную экономику.

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