Названы несколько сценариев краха доллара как мировой резервной валюты

Крах доллара может произойти по нескольким сценариям. Такое мнение выразили финансовые аналитики, передает «Московский комсомолец».
Первый сценарий, о котором рассказали эксперты, это сильное обесценивание американкой нацвалюты и уплата с ее помощью большей доли международных расчетов. Второй сценарий — появление новой резервной валюты в США, Канаде и Мексике в рамках политико-экономического союза.
По словам аналитиков, в прошлый раз ключевая резервная валюта сменилась в мире после двух мировых войн, которые вызвали большие финансовые и людские потери, которые сильно повлияли на глобальную экономику.