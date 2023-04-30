Die Zeit: Меркель призналась в попытках предотвратить украинский конфликт

Напомним, ранее экс-канцлер заявила, что подписание Минских соглашений было лишь поводом дать Украине время, чтобы подготовиться к предстоящему конфликту с РФ. Ее слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олладн, сделав похожее признание.