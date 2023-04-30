Die Zeit: Меркель призналась в попытках предотвратить украинский конфликт

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что предпринимала попытки предотвратить украинский конфликт, находясь у власти. Соответствующее заявление политик сделала в интервью с изданием Die Zeit.
Собеседник СМИ отказалась давать комментарии на тему сроков окончания противостояния. Однако она призвала читателей «не мыслить узко» и позаботиться о будущем.
«Я пыталась всеми имеющимися в моем распоряжении средствами предотвратить эту ситуацию. Тот факт, что это не удалось, не доказывает, что пытаться была неправильно», — сказала Меркель журналисту.
Напомним, ранее экс-канцлер заявила, что подписание Минских соглашений было лишь поводом дать Украине время, чтобы подготовиться к предстоящему конфликту с РФ. Ее слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олладн, сделав похожее признание.