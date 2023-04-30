Байден публично высмеял предпринимательские способности Илона Маска

Американский президент Джо Байден поднял на смех предпринимательские способности миллиардера Илона Маска. Это произошло во время речи главы государства на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
Маск в своем Twitter-аккаунте предложил лишить Национальное общественное радио (NPR) финансирования. Байден в ответ на слова бизнесмена заявил, что бизнесмену стоит приобрести компанию — тогда она вовсе исчезнет.
«И это в большей степени правда, чем вы думаете», — добавил американский лидер.
Стоит отметить, что приобретение Иланом Маском Twitter лишило компанию части выручки от рекламы. По информации СМИ, предприниматель оценивает ее примерно в 20 миллиардов долларов, тогда как покупка обошлась в 44 миллиарда долларов.