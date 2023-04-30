Antiwar: США начали понимать последствия долларового маневра России

Первым всех удивил директор ЦРУ Уильям Бернс, который заявил, что мир оказался в состоянии переходного периода, которые случаются лишь пару раз в сто лет. И хотя США, по его словам, все еще играют важную роль в геополитике, нет гарантии, что они сохранят этот статус в будущем.