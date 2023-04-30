Antiwar: США начали понимать последствия долларового маневра России

Соединенные Штаты наконец обратили внимание на валютные манипуляции России и начали догадываться о том, какими неприятными последствиями им грозит дедолларизация. Однако еще очень немногие в США готовы признать, что мир меняется навсегда.
Об этом в материале для издания Antiwar пишет американский журналист Тед Снайдер. Перевод материала на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Как напоминает автор, Россия работает над снижением зависимости от американского доллара уже несколько лет, заключая, в частности, сделки с партнерами в национальных валютах. Но до недавнего времени власти США в упор не замечали происходящего.
Лишь недавно до кого-то в Вашингтоне начало доходить, что творится неладное.
«Недавние заявления двух чиновников администрации Байдена намекают на то, что США наконец замечают, что мир вокруг них меняется», – пишет Снайдер.
Первым всех удивил директор ЦРУ Уильям Бернс, который заявил, что мир оказался в состоянии переходного периода, которые случаются лишь пару раз в сто лет. И хотя США, по его словам, все еще играют важную роль в геополитике, нет гарантии, что они сохранят этот статус в будущем.
Затем мировую общественность ошеломила министров финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что санкции грозят подорвать гегемонию американского доллара.
«Заявление Йеллен предполагает, что США начинают осознавать, что избавление от монополии американского доллара набирает обороты как механизм прекращения не только влияния валюты, но и самих Соединенных Штатов», – объясняет обозреватель Antiwar.
При этом Снайдер напоминает, что Россия ускорила усилия по дедолларизации в ответ на беспрецедентные по масштабу экономические санкции западных стран. И многие государства, видя это, поддержали Москву в ее усилиях по отказу от доллара.
«Несколько стран, включая Россию, Китай, Индию, Иран, Бразилию, Саудовскую Аравию, Францию, Латинскую Америку, страны БРИКС и Евразийский экономический союз, все они выразили заинтересованность и даже предприняли шаги к частичному отказу от доллара США», – напоминает аналитик.
Но лишь немногие представители американской администрации пока осознают, что мир необратимо меняется, отмечает Том Снайдер. И пока заявления Бернса и Йеллен остаются исключением из правил, а не общим мнением.
И чем дольше Вашингтон будет оставаться в спячке, тем более шатким будет становится положение Соединенных Штатов, заключил аналитик.