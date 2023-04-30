Снег неожиданно выпал в Свердловской области в последний день апреля

Сильный снегопад внезапно обрушился на Свердловскую область в последний день апреля. Соответствующими фотографиями местные жители активно делятся в социальных сетях.
С точки зрения погоды эта неделя в регионе была очень необычной. Сначала — аномальная жара больше +20 градусов, а 30 апреля вдруг выпал снег. Рано утром его заметили жители северных городов области.
«Примерно в восемь часов утра у нас начался снегопад. За два с половиной часа уже 3-5 сантиметров снега выпало», — рассказала Анастасия Серова в беседе с kp.ru.
Причем синоптики предупреждали о непогоде. В прогнозе от «Уральского УГМС» говорится, что на севере и в горах возможен как сильный дождь, так и мокрый снег. Впрочем, днем все растает, поскольку воздух в Свердловской области сегодня должен прогреться до +15 градусов.