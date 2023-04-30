Снег неожиданно выпал в Свердловской области в последний день апреля

Причем синоптики предупреждали о непогоде. В прогнозе от «Уральского УГМС» говорится, что на севере и в горах возможен как сильный дождь, так и мокрый снег. Впрочем, днем все растает, поскольку воздух в Свердловской области сегодня должен прогреться до +15 градусов.