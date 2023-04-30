Экономист Кузнецов спрогнозировал отмену околонулевой ипотеки в России с 1 мая

Действие околонулевой ипотеки в России закончится 1 мая 2023 года из-за ужесточения правил со стороны Центробанка РФ. Об этом заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов, передает «Прайм».
По словам Ковалева, российский регулятор усложняет правила и увеличивает коэффициенты риска по ипотечным кредитам. Особенно это затронет долевое участие при покупке жилья. Такой шаг может привести к сокращению спроса на первичную недвижимость, а у девелоперов появятся сложности с завершением строительства объектов.
Сейчас порог входа в ипотечный кредит на «первичку» низок, а кредитная нагрузка на граждан РФ растет. Поэтому доля ипотек с высокими рисками может увеличиться и негативно повлиять на экономику страны, считает Ковалев.