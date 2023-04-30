Экономист Кузнецов спрогнозировал отмену околонулевой ипотеки в России с 1 мая

По словам Ковалева, российский регулятор усложняет правила и увеличивает коэффициенты риска по ипотечным кредитам. Особенно это затронет долевое участие при покупке жилья. Такой шаг может привести к сокращению спроса на первичную недвижимость, а у девелоперов появятся сложности с завершением строительства объектов.