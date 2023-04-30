Дипломаты выясняют подробности ареста граждан РФ в Гоа по обвинению в наркоторговле

Российские дипломаты выясняют обстоятельства ареста граждан РФ в Гоа по обвинению в наркоторговле. На данный момент обращений от задержанных или их родственников не поступало, сообщили в консульстве России в Мумбаи.
Запрос относительно данной ситуации был направлен в компетентные органы индийского штата Гоа.
Ранее The Indian Express сообщало, что по обвинению в продаже наркотиков в Гоа была арестована олимпийская чемпионка по плаванию Светлана Варганова. Вместе с ней были задержаны еще два человека — один из них россиянин, второй — бывший полицейский.