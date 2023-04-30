Пользователи Twitter осудили Зеленского за очередные угрозы в адрес россиян

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз попал под шквал осуждения в Сети. На этот раз пользователи Twitter устроили политику показательную порку после его нового выпада в сторону Москвы.
Ранее украинский лидер в ходе общения с сотрудниками прессы заявил, что граждане РФ будут покидать крымский полуостров быстрее, чем Донецкую и Луганскую народные республики. Эти слова настолько разгневали комментаторов интернет-пространства, что они предрекли Зеленскому жесткий ответ со стороны Кремля.
«Он не понимает, как завоевать сердца крымчан», — написал один из комментаторов.
«Пусть даже не мечтает», — добавил другой.
«Надеюсь, он отдает себе отчет, какой будет ответ России», — поделился мнением еще один пользователь.
«Это Зеленский скоро будет бежать, а не россияне», — заключил другой юзер.
Ранее Владимир Зеленский провел неожиданную параллель между российской спецоперацией на Украине и пирогом. По его словам, Киеву не удастся победить соседнюю страну, если он не разделит это «лакомство» на куски.