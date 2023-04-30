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Убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича раскрыли спустя 25 лет

Происшествия
Убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича раскрыли спустя 25 лет

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Преступление совершили два члена ОПГ в 1997 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, один из злоумышленников следил за Маневичем, а другой — стрелял по машине, в которой находился вице-губернатор.

Заказчиком оказался лидер так называемой тамбовской ОПГ Санкт-Петербурга Владимир Барсуков. Он передал исполнителям преступления автомат Калашникова. Оба исполнителя свою вину признали.

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