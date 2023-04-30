Россиянам перечислили лучшие места для сплавов по рекам в мае

Лучшие места для майских сплавов по рекам назвал российским туристам-экстремалам руководитель турфирмы «Берега да реки» Андрей Солодовников.
В первую очередь он выделил пять рек, расположенных в Пермском крае, самая легкая из них — Сылва. Также популярны Чусовая, Усьва, Койва и Вишера.
Еще можно сплавляться по реке Белая в Башкирии, которая считается самой безопасной в регионе. А вот для опытных путешественников подойдут Инзер, Ай и Юрюзань.
«Также ради бурной воды сплавщики едут в Свердловскую область на порог Ревун, расположенный на реке Исети около города Усть-Каменогорска», — цитирует эксперта kp.ru.
Особой любовью у россиян пользуется и «Жигулевская кругосветка» в Самарской области. Это 140-километровый маршрут, который на одном из участков разворачивается на 180 градусов.