Крупнейший азиатский банкир Удай Котак назвал доллар финансовым террористом

Богатейший банкир азиатского региона и гендиректор одного из основных банков Индии Kotak Mahindra Bank Удай Котак дал американскому доллару нелестную характеристику. Соответствующее заявление он сделал в ходе церемонии вручения премии ET Awards в Дели, передает «Российская газета».
На сегодняшний день мир ищет альтернативную резервную валюту, потому что американский доллар является «финансовым террористом», заявил крупнейший банкир Азии.
Заменить денежную единицу США может, в том числе, и индийская рупия. Однако прежде Индия должна хорошо подготовиться и создать сильные финансовые институты, на что может уйти до 10 лет, отметил эксперт в области финансов.