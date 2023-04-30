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Журналист Моррис послал Зеленскому тревожный сигнал о поддержке Украины со стороны США

Украина
Журналист Моррис послал Зеленскому тревожный сигнал о поддержке Украины со стороны США

Президент США Джо Байден и его команда охладели к Украине из-за конфликта с Китаем. К такому выводу пришел американский журналист Клейтон Моррис.

По словам эксперта, о переменах в позиции Вашингтона в отношении Киева говорят учения ВС США на Филиппинах. Эти маневры стали репетицией к военному конфликту с Китаем.

«Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — объяснил Моррис.

Ранее китайский посол в Париже Лю Шайе сказал, что США не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса. По мнению дипломата, для мира необходимо желание всех участников конфликта сесть за стол переговоров.

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