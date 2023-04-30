Зампред Госдумы Неверов выступил с заявлением после большого интервью Пригожина военкору Пегову

По словам Неверова, на выступлении в Госдуме Пригожин смог бы выразить свою позицию, которую ранее озвучил военному корреспонденту и создателю проекта WarGonzo Семену Пегову. В рамках интервью, которое длилось почти полтора часа, бизнесмен рассказал, в частности, как были перекрыты поставки боеприпасов для «оркестра».