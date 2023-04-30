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Defence24: Британия планирует приобрести дальнобойные ракеты для Украины

Армия
Defence24: Британия планирует приобрести дальнобойные ракеты для Украины

Британия собирается закупить современное вооружение, в том числе дальнобойные ракеты, для Украины, пишет Defence24.

По имеющейся информации, сведения о закупке оружия для украинской армии появились на сайте британского правительства еще в марте. Известно, что средства на ракеты и военную технику возьмут из Международного фонда помощи Украины (IFU).

Подчеркивается, что британская сторона планирует приобрести ракеты дальностью от 100 до 300 километров, которые можно запускать с земли, воды или воздуха.

#ракеты #британия #Украина