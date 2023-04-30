Певица Мариам Мерабова раскрыла позицию по спецоперации на Украине

Певица Мариам Мерабова высказалась о спецоперации по спасению мирного населения Донбасса. Также звезда обозначила свою политическую позицию.
Артистка заявила, что поддерживает СВО, поскольку любит Россию. Она уверена, что попытки Запада отменить русскую культуру закончатся провалом.
«Знаете, некоторые отказались от общения и сотрудничества со мной здесь, в России, потому что я поддерживаю СВО. Служу и буду служить Отечеству. И спорить не хочу», — отметила певица в интервью РИА Новости.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине некоторая часть артистов осудила действия России и покинула страну. Но многие из знаменитостей поддержали родину и соотечественников.