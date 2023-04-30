Минимум девять человек погибли при утечке газа в Индии

Трагедия с жертвами и пострадавшими произошла в индийском штате Пенджаб. От отравления газом погибли не менее девяти человек, сообщает информагентство ANI.
Пострадавшими от утечки газа числятся 11 жителей Пенджаба. Всех в срочном порядке госпитализировали в одно из местных медучреждений, их состояние неизвестно.
Территорию рядом с местом утечки оцепили сотрудники правоохранительных органов. Другие подробности инцидента уточняются.
Недавно в Волгограде из-за утечки газа произошел пожар в жилом доме. В результате эвакуировали более 30 человек, а губернатор региона Андрей Бочаров распорядился о проведении масштабной проверки газового оборудования в городе.