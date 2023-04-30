Lenta напомнила, как канцлер Коль смог объединить Германию и обогатить ее жителей

Политик был из поколения немцев, которое выросло после падения Третьего рейха. Эти люди воочию видели разрушение и упадок страны. Со временем взгляды молодежи формировались и со временем их основой стало отрицание нацизма. Гельмут отмечал, что идеология, разрушившая государство, не может существовать в дальнейшем.