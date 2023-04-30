Lenta напомнила, как канцлер Коль смог объединить Германию и обогатить ее жителей

Гельмут Коль стал канцлером ФРГ в 1982 году. Ему удалось привести страну к новым достижениям за 16 лет на посту. Издание Lenta.ru опубликовало материал об этом значимом в истории страны политике.
Коль смог привести экономику страны к небывалому росту и объединить раздробленное государство. Также канцлер стал одним из отцов-основателей ЕС. Германия до сих пор считается сердцем экономики Европы.
Политик был из поколения немцев, которое выросло после падения Третьего рейха. Эти люди воочию видели разрушение и упадок страны. Со временем взгляды молодежи формировались и со временем их основой стало отрицание нацизма. Гельмут отмечал, что идеология, разрушившая государство, не может существовать в дальнейшем.
Канцлер был осторожен во внешней политике. Выстраивая хорошие отношения с США, он одновременно развивал контакты с СССР.