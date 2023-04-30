Минэнерго Украины сообщило о вынужденном повышении тарифов на электричество

Регионы Украины ожидает повышение тарифов на электроэнергию. Соответствующее заявление сделал заместитель министра энергетики страны Фарид Сафаров.
Чиновник подчеркнул, что данная мера является вынужденной. По словам Сафарова, подобные изменения стали трудным решением для Киева. Он добавил, что украинские власти вместе с НКРЭКУ пока не определили, насколько необходимо увеличить тариф.
«Но все равно придется такое решение принять, иначе энергосистема не сможет не то что восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее, чем предыдущая», — заявил Сафаров в эфире телеканала «Рада».
Замминистра признал, что восстановление энергетической системы в 2023 году обойдется Украине в 3,4 миллиарда долларов. При этом 1,2 миллиарда долларов необходимо выделить на закупку ресурсов.