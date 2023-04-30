Второе за месяц землетрясение произошло в Иркутской области

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Иркутской области: землетрясение произошло в воскресенье в 11:31 по местному времени. Об этом сообщили на официальном сайте Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН.
Эпицентр сейсмособытия находился в Нижнеудинском районе, где колебания достигали 2-3 баллов. Энергетический класс землетрясения, по данным специалистов, равен 11.8.
Сейсмослужбы проинформировали, что землетрясение почти не ощущалось на территории Иркутска. О разрушениях или пострадавших в результате толчков не сообщалось. Инфраструктурные объекты в области функционируют в штатном режиме.
До этого подземные толчки регистрировали в Иркутской области 3 апреля. Тогда землетрясение зафиксировали в акватории Байкала.