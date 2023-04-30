Власти Крыма намерены упростить логистику для туристов

По его словам, данному вопросу уделяется огромное внимание. Волченко отметил, что в последнее время в Крыму возросло количество поездов, в особенности из Москвы. На логистическую доступность региона значительно повлияло сокращение времени досмотра машин на подходах к Крымскому мосту.

