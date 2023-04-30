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Власти Крыма намерены упростить логистику для туристов

Общество
Власти Крыма намерены упростить логистику для туристов

Администрация Крымского полуострова постаралась максимально упростить логистику для отдыхающих. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, данному вопросу уделяется огромное внимание. Волченко отметил, что в последнее время в Крыму возросло количество поездов, в особенности из Москвы. На логистическую доступность региона значительно повлияло сокращение времени досмотра машин на подходах к Крымскому мосту.

«Плюс улучшение пропускной способности Крымского моста в связи с досмотровыми мероприятиями, которые, как вы понимаете, направлены на обеспечение безопасности», — приводит слова Волченко РИА Новости.

Он добавил, что для помощи прибывающим на автомобилях туристам в Крыму со стороны Краснодарского края появится специальный информационный центр. Он откроется уже к майским праздникам.

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