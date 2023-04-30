Экстрасенсы обманули жительницу Приморья на 1,5 миллиона рублей

Пенсионерка из Приморья доверилась экстрасенсу и астрологу, чтобы те изменили ее жизнь. За свои услуги мошенники запросили более 1,5 миллиона рублей, сообщили в краевом управлении МВД России.
Женщина познакомилась со злоумышленниками через социальные сети. Так называемые специалисты пообещали провести обряды, которые якобы изменят жизнь 64-летней жительницы в лучшую сторону.
Доверчивая пенсионерка перевела мошенникам крупную сумму в размере 1 506 000 рублей. После этого злоумышленники пропали с радаров, а обманутая женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.