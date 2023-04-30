Пхеньян назвал визит президента Южной Кореи в США проявлением враждебности

Встреча президентов США и Южной Кореи Джо Байдена и Юн Сок Еля является воплощением враждебной политики в отношении КНДР и провоцирует войну. Об этом пишет северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В ходе саммита стороны обсуждали вопросы ядерного сдерживания. В том числе речь шла об «угрозах», якобы исходящих от Пхеньяна. США пообещали Южной Корее всестороннюю защиту НАТО , в то числе с применением атомного оружия, при нападении КНДР.
«Эта поездка (в США, — Прим. ред) марионетки-предателя Юн Сок Еля, где хозяин и марионетка вместе разрабатывают зловещий план уничтожения КНДР... является самой враждебной, агрессивной и провокационной поездкой, опасной с точки зрения ядерной войны», — говорится в материале ЦТАК.
По итогам саммита была принята так называемая Вашингтонская декларация о ядерном сдерживании. В Пхеньяне назвали этот документ проявлением отвратительной враждебной политики в отношении КНДР.