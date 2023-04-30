Пхеньян назвал визит президента Южной Кореи в США проявлением враждебности

В ходе саммита стороны обсуждали вопросы ядерного сдерживания. В том числе речь шла об «угрозах», якобы исходящих от Пхеньяна. США пообещали Южной Корее всестороннюю защиту НАТО , в то числе с применением атомного оружия, при нападении КНДР.