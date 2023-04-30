Группировка «Восток» остановила две разведгруппы ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения российской группировки «Восток» помешали планам украинских разведгрупп на Южнодонецком направлении. Об этом говорится в материале ТАСС.
По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, российские военные остановили две вражеские разведгруппы на данном направлении. В общей сложности было ликвидировано восемь украинских боевиков.
«Экипажем танка Т-80 были уничтожены бронетраснпортер и три боевика в районе Угледара. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и оператором ПЗРК "Игла" уничтожены беспилотные летательные аппараты "Фурия" и "Валькирия"», — добавил Гордеев.
Помимо этого, российские войска повредили две самоходные артиллерийские установки «Паладин» украинских войск в районе Елизаветовки. Также на Запорожском направлении возле населенного пункта Вольное поле были уничтожены танк и четыре боевика ВСУ.