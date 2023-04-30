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Группировка «Восток» остановила две разведгруппы ВСУ на Южнодонецком направлении

Армия
Группировка «Восток» остановила две разведгруппы ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения российской группировки «Восток» помешали планам украинских разведгрупп на Южнодонецком направлении. Об этом говорится в материале ТАСС.

По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, российские военные остановили две вражеские разведгруппы на данном направлении. В общей сложности было ликвидировано восемь украинских боевиков.

«Экипажем танка Т-80 были уничтожены бронетраснпортер и три боевика в районе Угледара. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и оператором ПЗРК "Игла" уничтожены беспилотные летательные аппараты "Фурия" и "Валькирия"», — добавил Гордеев.

Помимо этого, российские войска повредили две самоходные артиллерийские установки «Паладин» украинских войск в районе Елизаветовки. Также на Запорожском направлении возле населенного пункта Вольное поле были уничтожены танк и четыре боевика ВСУ.

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