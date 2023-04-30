Власти Брянской области сообщили о новом обстреле поселка Суземка со стороны ВСУ

Украинские войска продолжают обстреливать поселок Суземка в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
Удары наносятся из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По словам Богомаза, российская ПВО сбила несколько снарядов.
Пострадавших в результате атаки нет, частично разрушен один жилой дом. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Несколько часов назад ВСУ уже обстреливали поселок Суземка. Жертвами атаки стали два мирных жителя, один из домов был полностью разрушен.